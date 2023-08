Club wuift eerste bod van Anderlecht op Rits weg

Voetbal Jupiler Pro League Thorsten Fink en STVV pakken 6 op 6: “Nog te vroeg om conclusies te trekken”

STVV versloeg KV Kortrijk met het kleinste verschil en is na twee speeldagen gedeeld leider. Thorsten Fink (55) is trots op zijn ploeg, maar de Duitse oefenmeester probeert de kalmte te bewaren. “Een seizoen is als een marathon en we hebben nog maar twee kilometer afgelegd.”