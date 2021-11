Club-voorzitter Bart Verhaeghe reageert scherp op voorstel van minister Van Peteghem: “We mogen andere attitude verwachten”

De hervormingsplannen van het fiscaal stelsel en de RSZ-regeling voor profsporters zijn een doorn in het oog van de Belgische voetbalwereld. De federale regering hoopt 43 miljoen euro op te halen: 30 miljoen uit de RSZ-bijdragen en 13 miljoen euro uit de fiscale hervormingen. Van Peteghem kondigde gisteren aan de profvoetbalclubs minder hard te treffen. Hij wil de fiscale korting optrekken van 4 naar 12 miljoen euro. Maar dat geld kan enkel gebruikt worden om te investeren in de jeugdwerking of infrastructuur. En dus niet meer in spelerslonen. Een streep door de rekening voor heel wat Belgische (top)clubs.

Bart Verhaeghe, voorzitter van Club Brugge, reageert scherp bij VTM. “Het statuut van de voetballer is hier niet beter of slechter dan in onze buurlanden. Dat zijn onze directe concurrenten. In een coronaperiode zijn de voetbalclubs hard getroffen. Als je dan naar Nederland kijkt, steunt de staat daar de clubs met een compensatie van 36 miljoen euro. Dan moet je je afvragen: is dit de juiste periode om deze maatregelen door te duwen? We zouden een andere attitude mogen verwachten."