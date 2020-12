Club vertrokken naar Italië voor cruciale Champions League-clash, Mignolet: “We zullen top moeten zijn. Maar we geloven dat het kan”

Champions LeagueClub Brugge is vertrokken naar Italië, waar morgenavond de cruciale Champions League-wedstrijd tegen Lazio wacht. Als de Bruggelingen winnen in Rome, dan overwinteren ze op het kampioenenbal. Dat zou een flinke stunt zijn. Maar Club gelooft er in elk geval in, zo zei doelman Simon Mignolet zonet vlak voor vertrek.

De ex-doelman van Liverpool is de enige in de kern van Club die al in de knockoutfase van de Champions League speelde. “We beseffen dat iedereen top zal moeten zijn”, sprak de doelman zonet op de luchthaven. “Maar we geloven wel dat het kan. Het komt erop aan om efficiënt te zijn en de kleine kansjes die we krijgen af te maken. En verdedigend moeten we pal staan. Zij hebben spelers die individueel het verschil kunnen maken. Het wordt belangrijk om hen aan banden te leggen.”

“We weten natuurlijk dat Lazio een ongelooflijk sterke ploeg is en dat het zeker niet makkelijk wordt. Maar zonder het idee dat het kán lukken, moet je niet vertrekken.” Mignolet heeft in elk geval goeie herinneringen aan het Stadio Olimpico. “We hebben daar met Liverpool ooit een geweldige wedstrijd gespeeld. Een gelijkaardig scenario zou geweldig zijn. We overwinteren al twee jaar op rij Europees, nu overwinteren in de Champions League zou een geweldige bonus zijn. We kunnen geschiedenis schrijven voor Club en dat leeft ook in de Champions League.”

Volledig scherm Mignolet en Vormer. © VTM

Ook Ruud Vormer stapte gewoon op het vliegtuig. Er was wat twijfel over de aanvoerder, die afgelopen weekend moest afhaken voor de match tegen STVV met buikklachten. De Nederlander ging even naar het ziekenhuis voor een check-up, maar de pijn verdween relatief snel. Gisterochtend kon-ie alweer trainen, en hij stapt dus ook op het vliegtuig richting Rome. Dat geldt ook voor Deli en Diatta, die zaterdag eveneens ontbraken. Afwachten of het duo voldoende fit is om effectief in actie te komen.

Clement selecteerde in totaal 23 spelers voor de reis naar Italië, inclusief Van den Keybus, Van Der Brempt en derde doelman Lammens. Club traint vanavond om 19 uur in het Stadio Olimpico.

De beelden van het vertrek van de spelers van Club:

