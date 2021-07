Club verslaat AEK Athene met 2-1: een stand van zaken één week voor de Supercup

ANDERLECHT Verrassing bij Anderlecht: Trebel wordt uit A-kern gezet en moet deze zomer vertrekken

3 juli Anderlecht heeft zopas zijn spelerslijst bekendgemaakt voor de stage van volgende week in het Nederlandse Alkmaar. Is daar niét bij: Adrien Trebel. De Fransman maakt geen deel meer uit van de A-kern en moet deze zomer vertrekken. Het gaat in eerste instantie om een sportieve keuze.