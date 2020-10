Club slikt in extremis gelijkmaker bij Standard na discutabele penaltyfase

Jupiler Pro League1-1 en een meer dan verdiend punt voor Standard. Club Brugge liet zich op Sclessin bijna een hele wedstrijd aftroeven door erg gretige Rouches. Voor rust ontsnapte het tot twee keer toe na zeldzame slordigheden van Mignolet. Standard deed zichzelf tekort, zeker toen Lestienne een strafschop én de herneming miste. Zo leek Diatta na de enige voltrokken Brugse aanval van de match over de puntenverdeling te beslissen, maar in de slotfase kregen de Rouches loon naar werken. Gavory zette een nieuwe penalty na handspel van Rits feilloos om.

Standard liet Club Brugge ondanks de herfsttemperaturen zweten in de eerste helft. De Rouches durfden het aan om hoog druk te zetten, tot in de zestien van Mignolet zelfs. Die vertikte het om de bal risicoloos te ontzetten en bracht zichzelf en zijn team zo in de problemen. De uitstekende gelegenheidsspits Balikwisha onderschepte twee keer de bal. Eerst was het Deli die Mignolet op de lijn moest redden, bij het tweede balverlies kon Lestienne net niet afwerken. Club Brugge ontsnapte. Standard bleef hoog storen en had met iets fijnere baltoetsen in de zone van de waarheid echt wel op voorsprong kunnen klimmen, maar het liet dat na.

Diatta opent opnieuw score

De Rouches sprongen kwistig met hun energie om, maar het was uiteindelijk Club dat tegen de gang van het spel in op voorsprong klom. Mignolet koos toch eens voor een lange bal en dat loonde. Dennis verlengde en kreeg de bal uiteindelijk van Vormer terug in de loop. Krmencik liet zijn voorzet slim lopen en Diatta trapte hard binnen in het midden van het doel. Knappe Brugse aanval die via zes stationnetjes tot de 0-1 leidde. Diatta opende net als in de voorgaande wedstrijden tegen Anderlecht en Cercle al voor de derde keer op rij de score.

© Photo News

Lestienne faalt twee keer

Clement liet net na de rust nieuwkomer Noa Lang debuteren. De Nederlander voegde wat diepgang en lef toe bij Club. Op het uur kreeg Standard vanop de stip dé kans om gelijk te maken. Vanheusden versierde een strafschop door zelf achter het been van Mechele te haken. Lestienne - niet echt in de wedstrijd - wou de trekker overhalen, maar liet zich hypnotiseren door Mignolet die naarstig in de handen stond te kloppen. De Rode Duivel stopte en Lestienne trapte de rebound hoog over. Het zat niet mee voor Lestienne want even later joeg hij de bal wel tegen de netten. Alleen ging dat feestje niet door omdat Oulare, die de assist aanbood, met één been buitenspel stond.

Pas in de slotminuten kreeg Standard waar het recht op had. Rits kreeg de bal eerst tegen de buik en dan tegen de arm. Laforge wees naar de stip en bleef ook na het bekijken van de beelden bij die beslissing. Mignolet deed nog alles om Gavory van zijn melk te brengen, maar die trapte de 1-1 hard in de bovenhoek en zo eindigde de partij alsnog op een gelijkspel.

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

