Club NXT-coach Nicky Hayen voor start Challenger Pro League: “Beloftenteams of niet: we zien tegen iedereen mogelijkheden”

Challenger Pro LeagueAftrap in 1B dit weekend - sinds dit seizoen omgedoopt tot de Challenger Pro League. “Deze reeks is heel moeilijk in te schatten”, blikt Club NXT-coach Nicky Hayen vooruit.

Daags voor die van Carl Hoefkens gaf ook Nicky Hayen zijn eerste persconferentie in dienst van Club Brugge. De ex-trainer van STVV en Waasland-Beveren werd aangesteld met het oog op de doorstroming van binnen- en buitenlandse spelers uit de U23-ploeg van Club richting de A-ploeg én met de bedoeling om competitief te zijn in de tweede afdeling: “Ik heb de U18 en de beloften van STVV getraind en ook de A-ploeg van hun en Waasland-Beveren. Met mijn ervaring in die drie categorieën weet ik hoe belangrijk die samenwerking is. Ik voel mij een flexibele trainer, meer dan een beloftencoach of een coach van een tweedeklasser (lacht).”

De verwachtingen bij blauw-zwart, dat veel investeerde in Club NXT, zijn evenwel niet min: “We willen een goed figuur slaan. Zorgen dat we op het hoogst mogelijke niveau acteren. We willen er iets van maken. Alles is aanwezig om te presteren, maar we vragen veel van de jongens terug. De reeks is moeilijk in te schatten. Er zijn een paar uitgesproken favorieten, maar we zullen er alles aan doen om deel uit te maken van de ploegen die zullen meedraaien.”

De beloftenteams kunnen niet promoveren, maar kunnen via de Relegation Play-offs wél naar eerste amateur degraderen: “Erin blijven is onze doelstelling, samen met het ontwikkelen van de spelers. Dat zijn de belangrijkste zaken. We willen spelers afleveren. Ervoor zorgen dat ze klaar zijn voor Club 1.”

Club NXT opent de Challenger Pro League dit weekend met een thuiswedstrijd tegen SL16, de U23-ploeg van Standard.

