Club moet het in topper tegen Union zonder Mata en geschorste Sylla doen

Racing Genk Ontketende Onuachu schiet Genk naar de koppositie: “Ik merk aan mezelf dat ik er stilaan weer sta en bijna 100 procent ben”

We hebben een nieuwe leider. Dankzij een felbevochten 0-1-zege op OH Leuven klimt RC Genk in de stand over Antwerp heen. Met dank aan Paul Onuachu (28). De Gouden Schoen is ontketend en scoorde voor de vierde keer in drie matchen tijd. Niet alleen goed voor de koppositie, maar ook voor een 31 op 36. De beste start ooit voor de Limburgers.

17 oktober