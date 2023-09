Club mag (volgend jaar) hopen op 40 miljoen voor Antonio Nusa, ook Tajon Buchanan blijft in Brugge

In onder andere België en Saudi-Arabië blijft de transfermarkt nog langer open, maar in andere grote competities gaat die om middernacht onherroepelijk dicht. Volg alle laatste nieuwtjes in onze liveblog!

3 miljoen euro. Dat is de geringe som die Club Brugge twee jaar geleden op deadline day uittrok voor Antonio Nusa. Op dat moment een onbekende 16-jarige Noor met Nigeriaanse roots van Stabæk. Vierentwintig maanden later is de vleugelspeler op de slotdag van de zomermercato geen voetnoot, maar wel het hoofdpunt op een al bij al rustige eerste september voor Club Brugge.

Nusa is jong, waanzinnig snel en bovengemiddeld dribbelvaardig. Volwassen, rijp en intelligent. Het maakt van hem een toptarget voor de Europese elite. Zo bleek de voorbije weken toen de ene na de andere aanbieding voor hem binnenrolde. Samen met zijn makelaars bleef Nusa rustig onder de omstandigheden - de beslissing om nog één jaar bij Club Brugge te blijven was al eerder genomen. Dat clubs tot wel veertig miljoen euro bieden, verandert daar niets aan. Eens de zomermarkt gesloten is, worden de onderhandelingen met onder meer Chelsea en andere Engelse topclubs voortgezet met de bedoeling een akkoord te vinden voor de zomer van 2024. Voor een bedrag dat de 32 miljoen plus bonussen voor Charles De Ketelaere moeiteloos overstijgt.

Volledig scherm Antonio Nusa. © Photo News

Nusa is dan wel geen basisspeler bij Club, zijn potentieel is ongezien. Het zorgt ervoor dat de Evertons van deze wereld zelfs niet langer aan de onderhandelingstafel geraken met Nusa. Club Brugge ziet het graag gebeuren. Eerder deze zomer maakte blauw-zwart van de 200.000 euro die het betaalde voor Abakar Sylla zo’n 20 miljoen euro. Op Nusa zal Club zelfs een slordige 35 miljoen euro winst maken. Ontzettend knap werk van de scouting en de sportieve cel, voor wie Nusa straks het paradepaardje moet worden.

Exit Yaremchuk, Buchanan blijft

In de marge van het getouwtrek om Clubs goudhaantje bleef Tajon Buchanan dan toch aan boord. De voorbije dagen kwam er beweging in zijn dossier, maar noch Atlético Madrid, noch het Engelse Southampton kwam concreet over de brug. Met Sabbe die nadrukkelijk op de deur klopt, wordt het zaak voor Buchanan om de knop snel om te draaien. Club was door Sabbes ontwikkeling bij een vertrek van Buchanan ook niet langer van plan een vervanger aan boord te halen. Yaremchuk werd daarnaast zoals aangekondigd voor één seizoen uitgeleend aan het Spaanse Valencia. De overbodige Maouassa trekt op zijn beurt naar Lens (huur plus aankoopoptie), terwijl Perez bij KV Oostende aan de slag gaat. Club dient nog een oplossing te vinden voor Kamal Sowah, maar dat kan in principe tot volgende week nog in eigen land.

Volledig scherm Daniel Perez. © BELGA

Bovenop een meer dan geslaagde sportieve zomer kan Club ook terugblikken op een goeie, gestructureerde mercato. Eentje waarin het opnieuw een pak geld zag binnenkomen, zich ontdeed van enkele zware contracten en de kern relatief goed wist af te romen. Dat blauw-zwart donderdag met vier nieuwkomers in de basis zich ontdeed van Osasuna op weg naar de Conference League, is veelzeggend. Net als bij Skov Olsen kan het de komende tijd ook nog een beroep doen op Nusa, die net als zijn collega-vleugelspits nog één jaar op Jan Breydel blijft.

Volledig scherm Tajon Buchanan en Maxim De Cuyper. © Photo News

Volledig scherm © BELGA