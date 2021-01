Club kent ondanks achterstand geen moeite met Standard en heeft nu voorsprong van 14 punten

Voor het eerst sinds lang besloot Philippe Clement te roteren: Sobol en Okereke speelden in de plaats van Denswil en De Ketelaere en zij zagen vanop de tribunes hoe hun team - nog maar eens - op achterstand kwam. Na nog geen drie minuten was het al raak: Klauss won zijn duel na een vrije trap van Gavory, Bokadi reageerde het snelst en scoorde. Niet zo gek veel later was Balikwisha zelfs dicht bij de 0-2, maar Mignolet redde. Tot daar en niet verder, moeten ze bij Club gedacht hebben. Lang - wie anders? - ontdeed zich makkelijk van Raskin op de rechterkant en Vanaken mocht van dichtbij raak treffen. En kort voor de rust scoorde Dost zijn vijfde in zes wedstrijden voor Club nadat Bodart een schot van Rits in zijn voeten had geduwd. Of hoe de Nederlanders alwéér van goudwaarde bleken voor blauw-zwart. Een keer was Standard er nog dicht bij voor de rust, maar Mignolet neutraliseerde de harde knal van Klauss.