Club en Union kunnen leven met draw, Parker: “Bij momenten zag ik de ploeg die ik wil zien, maar we moeten constanter worden” - Geraerts: “Correct resultaat”

Scott Parker: "Bij momenten zag ik het team dat ik wil zien, maar we moeten constanter worden"

“Een 1-1-gelijkspel is wellicht een fair resultaat", aldus Club-middenvelder Casper Nielsen. “Het ging gelijk op. Veel duels, veel intensiteit. Union is een sterk team, dat zie je ook aan het klassement. Ik denk dat ze veel dezelfde dingen proberen als vorig seizoen. Dat werkt blijkbaar goed voor hen.”

Nielsen moest het opnieuw stellen met een invallersrol. “Zo gaat het soms in het voetbal. We hebben een nieuwe coach, die nieuwe dingen probeert. Het is aan mij om te tonen dat ik nog steeds een van de beste middenvelders van de competitie ben.”

Met dit gelijkspel heeft Club nu al vijf wedstrijden niet meer gewonnen in het eigen Jan Breydel. “Dat is lastig”, gaf Bjorn Meijer toe. “We moeten gewoon zo blijven doorgaan en steeds een stapje proberen zetten.”

Simon Mignolet: "We moeten erin geloven tegen Benfica, anders kunnen we er beter niet aan beginnen"

Aan de andere zijde kon ook Christian Burgess zich wel vinden in de draw. “Ik kan ermee leven. Het is hier altijd lastig. Club beleeft misschien een moeilijke periode, maar het blijft een goede ploeg. Het was een wedstrijd met veel intensiteit. Ik denk dat het een goede match voor de neutrale toeschouwer was. Een gelijkspel is een eerlijk resultaat.”

“Het was voor mij persoonlijk een moeilijke match”, vertelde Yorbe Vertessen achteraf. “Maar de sfeer was goed, dit zijn mooie matchen om te spelen.” Vertessen liet na te scoren. “Mijn eerste controle bij die kans was goed, maar dan raak ik de bal ongelukkig met de knie waardoor die te ver doorglijdt. Dat ik de tweede helft was wegdeemsterde? Het is nog wat zoeken voor mij. Ik ontbreek wedstrijdritme, maar ook de automatismen met de medespelers moet nog beter. Zoals de samenwerking met Boniface. We creëren samen nog te weinig.”

Karel Geraerts: "De uitslag is correct"

Siebe Van der Heyden: "Ik ben niet tevreden met het resultaat"

