Club en KV Mechelen verliezen nog voor de rust sleutelpion: Lang en Defour geblesseerd naar de kant

Belgisch voetbal Debuut in mineur voor Lucas Lissens: youngster pakt rood na stevige tackle op scheenbeen

15 december Een debuut in mineur voor Lucas Lissens. De 19-jarige Anderlecht-verdediger was aan een prima wedstrijd bezig tegen KV Oostende, maar moest in minuut 69 van het veld. Lissens kreeg een rode kaart, nadat hij vol doorging op het scheenbeen van Maxime D’Arpino. Hij is daarmee de eerste Anderlecht-speler ooit die rood pakte bij zijn debuut op het hoogste niveau. Paars-wit werkte de slotfase met z'n tienen af, maar hield ondanks een late tegengoal wel stand tegen de kustploeg. Eindstand: 2-1.