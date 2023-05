Club definitief veroordeeld tot figurantenrol in Champions’ play-offs na thuisnederlaag tegen Union

Beerschot, Kortrijk en Oostende staan te koop, maar één ploeg bewijst dat het helemaal Belgisch kan: “Perfect mogelijk... als iedereen normaal zou doen”

De eigenaars van Beerschot, KV Kortrijk en KV Oostende zoeken naar een exit. Of hoe bijna alle kleine en middelgrote clubs speelballen zijn in een multiclubmodel. Maar dat je Belgisch blijven kan, bewijst tweedeklasser Lierse, naar het beeld van Athletic Bilbao. “Als we in tweede klasse al niet meer met Belgen kunnen spelen, hoe groot is ons probleem als voetballand dan?”