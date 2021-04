Club-coach Philippe Clement over contractstatus: “Focus mij op de landstitel”

Jupiler Pro LeagueMoney time voor Club Brugge - blauw-zwart wil revanche nemen op Anderlecht na de uitschuiver van drie weken geleden in het Lotto Park. Intussen weigert Philippe Clement tekst en uitleg te geven over zijn toekomst: “Ik focus mij enkel op dit seizoen en op het binnenhalen van de titel.”

“Philippe stelt zich een doel en onderweg denkt hij aan niets anders.” Vincent Mannaert in onze vrijdagkrant - de CEO maakt zich vooralsnog geen zorgen over de toekomst van Clement bij Club. Alleen, ondanks de goeie samenwerking en de successen kwam er nog geen contractverlenging uit de bus. De verbintenis van Clement loopt af in 2022, voorlopig wil hij niet om de tafel gaan: “De mensen willen van alles wat je wel of niet doet iets maken. Ik lig nog één jaar onder contract - mijn ganse focus ligt op het binnenhalen van de landstitel. En dat wil ik ook zo houden - we moeten allemaal bezig zijn met wat ons te doen staan. Vincent zei in dat interview ook dat hij mij al tien jaar lang kent. Voor mij telt Club Brugge elke seconde.”

Na een onderbreking van twee weken gaan de Champions’ play-offs eindelijk van start: “Ik ben heel blij dat het kan beginnen. Er volgt een intensief laatste gedeelte van de competitie. Andere jaren spelen we tien matchen in zeven weken, nu zijn dat er zes in drie weken tijd. Ik verwacht veel plezier voor jullie - het zal allemaal heel snel gaan. Na de eerste speeldagen worden er altijd veel conclusies getrokken. De ploegen die daarin meegaan, hebben een probleem.”

Club verloor zijn voorlaatste competitiematch op het veld van Anderlecht: “Ik hoop dat dit nog leeft in de hoofden van mijn spelers, maar het mag geen groot item zijn. We zijn allemaal winnaars - na elke verloren match willen we de puntjes op de ‘i’ zetten.” En nog over paars-wit: “Anderlecht heeft weinig te verliezen, maar veel te winnen. Net als de andere clubs en net als ons hebben ze veel kwaliteiten. Het zal van details afhangen.”