Club Brugge virtueel in play-off 2 en lot niet langer in eigen handen, maar... liever een lach dan een traan

AA Gent-voorzitter Ivan De Witte over het Europese succes en het fenomeen Orban: “Gift is een speciale speler én dat moet hij blíjven tonen”

“Het was wonderbaarlijk.” Een dag na de triomf in Istanboel glunderde voorzitter Ivan De Witte nog steeds. ‘Zijn’ AA Gent pronkt in een een Europese kwartfinale - alsjeblieft. “Onze potentiële investeerders gebruikten superlatieven.” En wat betreft Orban? “Het is te vroeg om te spreken over een transfer naar een grote competitie.”