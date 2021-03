Club Brugge verkoopt AA Gent flink pak slaag, Dost en De Ketelaere maken het verschil in Ghelamco Arena

Bij Club keerde Bas Dost terug in de basis, AA Gent startte met Depoitre naast Yaremchuk. En ‘t was de thuisploeg die het overwicht had in de eerste helft. Bij Club was Chong een paar keer bedrijvig, maar de echte goeie kansen waren voor de Buffalo’s.

De wisselwerking tussen Yaremchuk en Depoitre liep voor rust best goed. De beste kans van de eerste helft was ook voor de Oekraïner, maar van dichtbij trapte hij wel heel hoog over. Clement raakte gefrustreerd. De T1 van Club zag z’n ploeg (te) veel duels verliezen en de slordigheden opstapelen in balbezit. AA Gent profiteerde daar te weinig van - het had een voorsprong verdiend. Maar die kwam er niet voor rust.

De Ketelaere doet match kantelen

Clement greep al in bij rust. Rits, Denswil en De Ketelaere vielen in - Balanta, Sobol en Chong bleven in de kleedkamer. En Club presenteerde zich toch anders. Energieker, vooral De Ketelaere zorgde voor schwung. Het jeugdproduct van blauw-zwart kwam vaak aan de bal en pakte zeven minuten na rust uit met een geweldige pass op Dost. De spits pakte goed mee en lepelde z’n zesde van het seizoen heerlijk over Bolat.

AA Gent geraakte na de pauze een pak moeilijker tot bij Mignolet. En Bolat had wel meer werk, vooral met de bal uit z’n netten te vissen. Eerst verschalkte De Ketelaere hem met een pegel in de korte hoek en niet veel later scoorde Dost z’n tweede van de avond op aangeven van Vormer. De Buffalo’s lagen plots languit tegen het canvas. De ingevallen Daniel Perez knikte de 0-4 zelfs nog binnen in het slot.

Alle ploegen hebben nu dertig matchen gespeeld en Club heeft negentien punten meer dan z’n eerste achtervolger - Antwerp. De vraag is al een tijdje niet meer óf, maar wanneer de Bruggelingen de titel zullen pakken. Voor AA Gent is play-off 1 weer wat verder weg.

