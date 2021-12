Club Brugge tankt vertrouwen voor Anderlecht en legt verdienstelijk OH Leuven met 1-4 over de knie

OH Leuven had het betere van het spel in de openingsfase en greep Club zowaar bijna naar de keel. Maertens liet de 1-0 liggen oog in oog met Mignolet, en ook Schrijvers plaatste niet zo gek ver naast. Het verhaal van het seizoen bij OHL. Aan de overkant ging de eerste voldragen kans er wel in. Noa Lang met een afgeweken schot, 0-1 bij rust. OHL-doelman Runarsson had toen de strijd al gestaakt na een lelijke botsing met Lang.