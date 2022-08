Club Brugge speelt twijfels van zich af en wint overtuigend tegen OH Leuven, ondanks penaltymissers Vanaken

Jupiler Pro LeagueOpluchting aan Den Dreef, waar Club Brugge na een valse competitiestart vlot de maat nam van OH Leuven. Een goeie prestatie, drie goals en drie punten - eindelijk was blauw-zwart weer herkenbaar. Club zag wel hoe Skov Olsen uitviel en Vanaken twee strafschoppen miste.

De match in Leuven was een ‘must win’ voor Club Brugge. Voor het klassement, maar meer nog om de ontstane onrust de kop in te drukken. Hoefkens bracht met Sylla een debutant aan de aftrap - de jonge Ivoriaan kreeg de voorkeur op Otasowie centraal achterin. Net als bij Balanta en Hendry was er ook voor Vormer geen plaats in de selectie, terwijl Lang wederom op de bank begon.

Club had veel recht te zetten en deed dat ook. Met een goeie pressing vanaf minuut 1 en degelijk voetbal. Het leverde hen na drie minuten een doelpunt op, maar het schot van Jutglà dat via Nielsen binnen ging, werd afgekeurd wegens buitenspel. Blauw-zwart had de volledige controle over de wedstrijd, OH Leuven kon nauwelijks tegenprikken. De thuisploeg startte de opbouw net als in de vorige wedstrijden in de eigen grote rechthoek. Dat ging lange tijd goed, totdat Malinov balverlies leed en Nielsen de openingsgoal binnen trapte. In het slotkwartier lukte Club nog een tweede doelpunt. Sowah kon zich goed doorzetten op links en zette Jutglà mooi voor de doelman. De Catalaan omspeelde Cojocaru én Pletinckx alvorens de bal in de lege goal te deponeren. Halverwege telde Club na de beste helft van het seizoen een dubbele voorsprong. Enig minpunt: Skov Olsen viel met de rust in zicht uit met een spierblessure - hij werd vervangen door Noa Lang.

Volledig scherm © BELGA

Vanaken mist twee strafschoppen

Wie te laat plaatsnam voor de tweede helft, miste een dolle beginfase. OHL was binnen de twee minuten twee keer dicht bij de aansluitingstreffer. Eerst trapte Tamari een vrijschop op de paal. Vervolgens maakte Mignolet een slipper en was Maertens dicht bij een goal. Aan de overkant dook Lang plots op voor Cojacaru, maar hij miste. In de daaropvolgende actie werd de Nederlander onderuit gehaald door Tamari en wees Dhondt naar de stip. Vanaken miste zeldzaam, maar Dhondt liet Club hernemen. Lang eiste de bal op en trapte zijn eerste van het seizoen tegen de netten. 0-3 voor Club, over en uit aan Den Dreef.

In het laatste halfuur speelde een volwassen Club de wedstrijd goed uit. Met nog grote kansen voor invallers Audoor en Larin. Bij de Leuvenaars was de veer gebroken, één keer nog moest Mignolet gepast tussenkomen. Opwinding in de absolute slotfase nadat Lang ook nog een tweede penalty uitlokte. Opnieuw Vanaken stapte naar voor, maar de aanvoerder trapte wéér op Cojocaru. Zo bleef het finaal 0-3, een mooi resultaat voor de Bruggelingen na een enigszins geruststellende goeie prestatie.

Volledig scherm © BELGA

