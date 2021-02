Club Brugge reist voor niets naar Charleroi: frustraties, onbegrip en tóch ook opluchting

Jupiler Pro League Van den Brom kan niet lachen met afgelas­ting: “Dit kan toch niet man!”

13 februari Zes uur bus voor de spelers van Racing Genk, heen en terug naar Oostende. Om dan aan te komen in een bevroren Diaz Arena. John van den Brom had er flink de pest in. “Wij doen er altijd álles aan om ons veld perfect bespeelbaar te krijgen en hier halen ze het zeil op de middag weg.” Genk wacht het rapport van de 'match delegate’ af en beslist dan of het juridische stappen ondermeemt.