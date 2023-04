Club Brugge overtuigt niet maar legt druk bij AA Gent na zege tegen Seraing, dat zeker is van degradatie

Zélfs Seraing thuis is tegenwoordig een opgave. Club Brugge won wel, maar daarmee is alles eigenlijk gezegd. De degradatie van de Luikenaars is intussen officieel.

Het vlotte verkeer op de Expressweg deed het al een beetje vermoeden. Warm werd de Clubfan niet van ‘Seraing thuis’ - in volle strijd om play-off 1 niet meer dan een verplicht nummertje voor blauw-zwart. Club nam afscheid van icoon Birger Jensen. Zoals hij het leven kleur gaf, zo deed het eerbetoon aan hem dat ook met deze wedstrijd. Overigens de uitzwaaimatch van Royal Football Club Seraing, behoudens een superstunt. Zal u hen missen? ’Que Seraing, Seraing’ grapte Clubs communicatiemanager. In Brugge hadden ze er ondanks de vele trauma’s wel een beetje vertrouwen in.

Rik De Mil had doorheen de week al begrepen dat het op de korte ruimte te doen zou zijn. Blauw-zwart zocht vanaf minuut één naar openingen op de helft van Seraing, in de hoop de klus snel te klaren. Dat viel aanvankelijk een beetje tegen. Voorbij de Sterchele-minuut (23’) was het nog steeds wachten op de eerste uitgespeelde kans. Vlak voor het halfuur had Jutglà kunnen en zelfs moeten scoren, maar Dietsch lag tot twee keer toe in de weg.

De weinige keren dat Marius aan de overzijde gezocht werd, gingen de alarmbellen meteen af op de tribunes. Getekend door de voorbije maanden. Met de rust in zicht groeide het gemor. Toen Mata van ver op Mignolet terugspeelde, Rits de bal in de tweede ring trapte of Vanaken knullig balverlies leed. De spelmaker kopte vlak voor rust nog eens knap op de lat, Lang trapte de rebound nog dieper de tribune in dan Rits kort daarvoor. Halverwege stond het 0-0. Seraing thuis, nooit gemakkelijk.

Rik De Mil had bij aanvang van de tweede helft zijn winterjas op de bank gelaten. Hij liet Skov Olsen, Nusa en Vermant als eersten opwarmen. Die laatste mocht al na zeven minuten invallen. Wellicht thuis op de bank wreef Roman Yaremchuk zich eens in de ogen. De Mil trekt er zich aan het eind van een rampseizoen weinig van aan. Minuut 56 werd uiteindelijk een hele belangrijke in de wedstrijd. Vanuit het niets kwam Marius voor de Noordtribune een voetje tekort om de 0-1 binnen te duwen. Twintig seconden later knalde Jutglà de verdiende 1-0 aan de overkant hard tegen de touwen. Een mogelijk drama vermeden.

De coach van Club had het in de aanloop van de match over ‘in de flow komen’. Laat dat nou net zijn waar de Bruggelingen tegen Seraing niet in zijn geslaagd. Na de 1-0 was het voetbal stroef en waren de kansen schaars. Het enige verschil met veel andere thuismatchen waarin het wél slecht afliep, was dat Seraing niet echt de indruk gaf tegen te kunnen scoren. En toch was het in minuut 78 één keer alle hens aan dek, toen Mata uiteindelijk redding bracht.

Uit de slotfase onthouden we de rentree van Skov Olsen. Met één knappe solo en dito schot tegen de paal liet de Deen nog eens zien wat voor kwaliteiten hij in zich heeft. Eén minuut later knalde Onyedika op de paal. In minuut negentig bezegelde de doorgebroken Nusa uiteindelijk het lot van Seraing met een puik stiftballetje. Alsnog een hoogtepunt in een enerzijds troosteloos partijtje.

Club won wel, en dat is uiteindelijk de enige doelstelling die hen dezer dagen rest. Voorlopig opnieuw op een play-off 1-positie, al zal elk puntengewin van AA Gent tegen Union daar opnieuw verandering in brengen.

