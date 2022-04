Club Brugge opent Champions’ Play-offs met thuisduel tegen Antwerp, leider Union ontvangt Anderlecht

April is bijltjespe­ri­o­de in het jeugdvoet­bal: “We kregen een kurkdroge e-mail dat onze zoon niet goed genoeg was voor de ploeg”

April is bijltjesperiode in het jeugdvoetbal en dat betekent voor heel wat jonge spelertjes een bitter einde van hun grote voetbaldroom. De boodschap dat het verhaal bij de ploeg eindigt, is geen eenvoudige om mee te delen. Voetbal Vlaanderen werkt daarom aan een protocol.

