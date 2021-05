Club Brugge nu toch op titelspoor: goals De Ketelaere en invaller Vanaken goed voor eerste zege in play-offs

Jupiler Pro LeagueEen zucht van opluchting in het Jan Breydelstadion, waar Club Brugge een zenuwslopend treffen met Antwerp tot een goed einde heeft gebracht. Na een knappe goal van De Ketelaere en een strafschop van invaller Vanaken is blauw-zwart opnieuw een stap dichter bij de titel.

Alle hens aan dek bij Club Brugge na de zege van KRC Genk zaterdagavond. Blauw-zwart móest nu wel winnen van Antwerp, wou het met een enigszins comfortabel gevoel de laatste week van de play-offs in. Philippe Clement koos voor dezelfde elf namen van donderdag op de Bosuil. Zo kreeg Balanta opvallend genoeg opnieuw de voorkeur op Vanaken. Bij Antwerp was Verstraete geschorst, De Sart nam zijn plaats in.

Club begon twijfelachtig, maar groeide gaandeweg in de match tijdens een zenuwachtige eerste helft. Eentje waarin Antwerp zijn kans ging, maar niet voor dreiging kon zorgen. Blauw-zwart had wat momentjes, maar onvoldoende om Antwerp tegen het eigen doel te drukken. De beste kans was voor Dost, die op aangeven van Vormer bizar genoeg met het hoofd aflegde op Rits waar hij eigenlijk altijd zelf had moeten koppen. Een enorme mogelijkheid voor Club met de rust in zicht - een veel grotere dan de schotjes van Rits, Vormer en Lang voor de pauze. Net als donderdag stond het nog 0-0 halverwege, al was er wat het spelpeil en de dreiging betreft lichte beterschap. Kort voor de grootste kans van Dost claimde blauw-zwart ook een penalty, maar Laforge zag geen handspel in het contact van Seck, die de arm net dicht genoeg bij het lichaam hield.

Volledig scherm Dost miste even voor de pauze een grote kopkans op de openingsgoal. © BELGA

Niet Balanta, die met geel achter zijn naam stond, wél Rits werd halverwege naar de kant gehaald voor Vanaken. Antwerp herstelde het evenwicht enigszins in het vierde kwartier, bij Club ontbrak de laatste pass. Totdat De Ketelaere de wereld er op het uur helemaal anders liet uitzien. Na knap samenspel met Dost werkte hij de bal in twee tijden voorbij Butez - een knap doelpunt van de youngster, die nochtans wederom niet aan zijn beste match bezig was.

Club was amper uitgevierd of Antwerp scoorde aan de overzijde tegen bij de eerste de beste kans. Strakke voorzet van Lukaku, tegen de touwen verlengd door Mbokani. Alles opnieuw te herdoen voor blauw-zwart, amper twee minuten na de openingsgoal van CDK. Plots ging het snel - nog twee minuten later haalde Butez de doorgebroken Lang onderuit in de grote rechthoek. Penalty, een klus voor de ingevallen Vanaken. De spelmaker aarzelde niet en knalde zijn vijfde strafschop van het seizoen tegen de touwen.

In het slotkwartier kwam Antwerp opzetten, Club mikte op een goeie tegenprik in de omschakeling. Van Der Brempt ontsnapte aan rood toen-ie zijn voet op die van De Laet zette. Mechele kende geluk toen Avenatti vanuit zijn rug op weg naar doel de verkeerde keuze maakte, aan de overzijde miste Lang oog in oog met Butez. Het was lang bibberen voor Club, zeker toen Mignolet in de allerlaatste minuut onnodig zijn doel verliet bij een lange voorzet. De bal dwarrelde via het hoofd van Vormer maar nét naast de eigen paal. Finaal trok Club de drie punten toch over de streep, de eerste zege in deze play-offs. Een langgerekte ‘oef’ weerklonk op Olympia - blauw-zwart heeft nu nog één punt nodig om de titel binnen te halen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.