Club Brugge morgen nog geen kampioen: invaller Dessers bezorgt Racing Genk driepunter van de hoop bij Anderlecht

EK voetbal Struijk over mogelijke toekomst als Rode Duivel: “Keuze is er op dit moment nog niet”

12 mei Waar ligt de toekomst van Pascal Struijk als international? Ook voor de verdediger zelf is het nog afwachten, zo zegt hij. De 21-jarige speler van Leeds United heeft in elk geval een procedure opgestart om een Belgisch paspoort te bemachtigen en de Rode Duivels zitten nog altijd in zijn hoofd.