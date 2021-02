Club Brugge leidt de dans op TikTok: hoe clubs en straks ook het EK met toffe korte videoclips van voetballers (m/v) de jonge fans veroveren

Belgisch voetbalDe straffe dribbelgoal van Noa Lang oogt nog spectaculairder met hippe muziek. En Clinton Mata danst met verve op voetbalnoppen. In België post Club Brugge geregeld toffe korte videoclips op TikTok en ook het EK 2021 ging intussen in zee met het bij de jeugd populaire sociale medium. Waarom ziet de voetbalwereld brood in TikTok?