Club Brugge klimt beetje bij beetje uit het dal: “Heel Club trots maken tegen Benfica”

KIJK. Scott Parker: “Bij momenten zag ik het team dat ik wil zien, maar we moeten constanter worden”

Na het punt op de Bosuil, nu eentje in Jan Breydel tegen Union. Geen slechte prestatie, maar wederom geen zege voor de nummer vier in het klassement. Het zorgde net als op Antwerp voor een tweeledig gevoel. Alles samen is er vooruitgang merkbaar, alleen blijft het wachten op de gewenste resultaten. “Drie punten had gekund”, besefte Jack Hendry. “Maar je merkt wel dat het de goeie richting uitgaat - we hadden meer kansen dan vorige week. Alleen loopt het in het voetbal niet altijd zoals je wil (grijnst).”

Club speelde voor de vijfde keer op rij gelijk op Olympia. “Al hadden we veel van die matchen kunnen of moeten winnen”, aldus Hans Vanaken. “Denk maar aan Anderlecht... en ook vandaag had het gekund. We werken hard aan onze looplijnen en positiespel. Alleen zouden overwinningen ons veel helpen. Ons vertrouwen zou er flink door groeien - we moeten dringend eens een reeks kunnen neerzetten.”

Maakt u zelf maar uit of Benfica woensdag al dan niet gelegen komt. Een tegenstander in vorm, van een hoger niveau dan dat van Club - zeker in deze fase van het seizoen. In staat om blauw-zwart een flinke bolwassing te geven. “Een heel lastige ploeg”, weet Hendry. “En toch mag er geen twijfel zijn: we gaan resoluut voor een overwinning tegen hen. Het is de eerste keer dat we in deze fase van het toernooi nog actief zijn. Wij als spelers willen de hele club trots maken.”

KIJK. Simon Mignolet: “We moeten erin geloven tegen Benfica, anders kunnen we er beter niet aan beginnen”

Meer weerbaarheid

“Het wordt een andere match”, weet Vanaken uit ervaring. “Een andere competitie, een ander soort voetbal ook. Goed recupereren is nu de boodschap. En er vervolgens voor zorgen dat we klaar zijn. Benfica is een heel moeilijke tegenstander, maar dit is waarvoor we vóór Nieuwjaar zo hard gewerkt hebben. Wat we gedaan hebben, is historisch. En het is nog niet gedaan. We zullen alles geven.”

Nu Club zijn tweede adem lijkt te vinden, ook al wordt dat nog niet in overwinningen vertaald, moet een pandoering tegen Benfica te allen tijde vermeden worden. Tegen Antwerp en Union was er meer weerbaarheid dan daarvoor. Met de derby tegen Cercle en de topper tegen AA Gent in het verschiet is een mentale tik allesbehalve welgekomen.

KIJK. Karel Geraerts: “De uitslag is correct”

KIJK. Siebe Van der Heyden: “Ik ben niet tevreden met het resultaat”