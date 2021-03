Club Brugge is vandaag 230 miljoen euro waard op de beurs, aandelen te koop voor zo’n 20 euro

Vanaf 8u vanochtend kunnen geïnteresseerde fans en beleggers intekenen op de aandelen van Club. Die prijs zal dus rond de 20 euro per aandeel bedragen. Er wordt gebruik gemaakt van een ‘prijsvork’ tussen de 17,5 en 22,5 euro per aandeel. Als er veel vraag is, zal de waarde naar de 22,5 procent neigen. Is de vraag lager, dan zal het eerder richting 17,5 euro gaan.

Over hoeveel aandelen gaat het? In eerste instantie over 3.246750, goed voor 30 procent van de club. Voorzitter Bart Verhaeghe, CEO Vincent Mannaert en bestuurders Jan Boone en Peter Vanhecke hebben samen een vennootschap - Grizzly Sports NV - die de aandelen ter beschikking stelt. In totaal hebben zij op dit moment 94,34 procent van de club in handen. Zij blijven na de beursgang dus sowieso de meerderheidsaandeelhouder. Ze hopen zo’n 75 miljoen euro op te halen door de verkoop van hun aandelen.