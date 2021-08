“Club Brugge-fans riepen ‘aap’ naar mij”: Cercle-spits Kévin Denkey slachtoffer van racisme tijdens Brugse derby

Antwerp Viktor Fischer in zeven weetjes: star quality genoeg om zich in de Antwerpse harten te spelen

6 augustus Hoog tijd om het vorige nummer 7 definitief te vergeten. Zijn opvolger luistert naar de naam Viktor Fischer (27) en heeft alles in huis om zich wél in de Antwerpse harten te spelen. 7 dingen die u moet weten over de nieuwe ster van de Royal Antwerp FC. “Ik ben blij met het nummer 7 hier. Had ik een illustere voorganger? Wie dan? Oh wacht, was het Lamkel Zé?”