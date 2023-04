Club Brugge doet slechte zaak in strijd om Champions’ play-offs na gelijkspel in Westerlo: “We hebben onszelf niet beloond”

Het mocht niet zijn voor Club Brugge in Westerlo. Blauw-zwart miste kans na kans in ’t Kuipje, waardoor de Champions’ play-offs nu wel erg veraf lijken.

Mignolet: “Het puntenverlies te veel? Dat kan ik niet zeggen”

Do or die in ’t Kuipje. Enkel de drie punten volstonden voor Club Brugge, dat in de aanloop van de match Buchanan zag uitvallen. Skov Olsen nam zijn plaats in op rechts - ook Sylla en Nielsen ontbraken. Het belang van de match voor blauw-zwart was gekend, ook Westerlo kon punten gebruiken om deelname aan play-off 2 veilig te stellen.

Sterke Bolat

Club deed wat het moest doen - in de eerste helft kwam Westerlo lange tijd niet op de speelhelft van de Bruggelingen. De kansen bleven even uit, halverwege had Club evenwel genoeg mogelijkheden gehad om met een dubbele voorsprong naar binnen te gaan. Telkens stond Bolat pal, of was Club te onzorgvuldig. De beste kans was voor Jutglà op slag van rust. Oog in oog met Bolat besloot hij knullig naast. Daarvoor had de Turkse doelman én Lang én Jutgla in één actie van de verdiende openingsgoal gehouden. Westerlo kon pas in minuut 39 dreigen. Mechele was goed teruggekeerd om Vaesen het scoren te beletten.

Volledig scherm © Photo News

Bal wil er niet in

Na de rust ging Club door op hetzelfde elan. De kansen volgden elkaar sneller op… en ze werden steeds groter. Achtereenvolgens waren Spileers, Lang en Skov Olsen dicht bij de 0-1, maar de bal wou er niet in voor blauw-zwart. In minuut 67 was het feest compleet toen Jutglà leek te scoren, maar de goal werd afgekeurd. De bal had de lijn niet volledig overschreden, zo besliste de VAR.

Westerlo putte op één of andere manier moed uit de afgekeurde goal. Matsuo kreeg de beste kans in de wedstrijd voor de thuisploeg, maar hij werkte te slap af. De match ging meer over en weer - de zenuwachtigheid werd elke minuut groter. Een gelijkspel volstond niet voor Club, bij wie De Mil Nusa en Vermant in het veld bracht. Die laatste pakte tien minuten voor tijd uit met een goeie actie, maar zijn knal belandde in het zijnet.

De Mil gooide er met Yaremchuk nog een spits bij. Het was evenwel Vermant die een reuzenkans onbenut liet. Hoewel Club één van zijn beste matchen van het seizoen speelde, moest het zich finaal tevreden stellen met een gelijkspel. Het maakt dat AA Gent zondag in Mechelen al moet verliezen, wil Club volgende week als vierde aan de slotspeeldag beginnen.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.