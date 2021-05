Club Brugge dicht bij Colombiaanse jeugdinternational

Standard Het geval Carcela: komt het nog goed? “Hij had de kwalitei­ten voor Real… Jammer”

16 mei Iedereen heeft een mening over Mehdi Carcela (31). Wordt hij misbegrepen of is hij écht de nonchalance zelve? Een poging tot inkijk in zijn karakter. Met stemmen van Guy Luzon, Ricardo Sá Pinto en Paul-José Mpoku.