Club Brugge arriveert aan oefencomplex na feestnacht - Vanaken: “Zullen zeker jongens zijn die zich minder goed voelen”

Hans Vanaken zag het na een lange feestnacht nog wel zitten om voor de VTM-microfoon te verschijnen. “Het was leuk om na twee jaar nog eens samen met de supporters te kunnen vieren. Daarna zijn we met de hele groep naar een zaaltje geweest en hebben we daar een fijn feestje gebouwd. Een groot Brugs familiefeest? Zo zou je het kunnen noemen, ja. We hebben dit seizoen weer heel hard gewerkt, dan verdient iedereen een goed feest. Ik heb een zestal uurtjes geslapen, dat is genoeg.” Met de kleine oogjes viel het dan ook redelijk mee. “Zoals ik het gisterenavond zag, had ik wel wat anders verwacht. Maar er zullen zeker jongens zijn die zich vandaag minder goed voelen.”