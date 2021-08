Club Brugge aast op Wolves-middenvelder Owen Otasowie

Geboren in New York verhuisde Otasowie op jonge leeftijd naar Londen, waar hij pas op zijn veertiende begon met voetballen. Na testperiodes bij Birmingham, Ipswich en West Ham tekende hij in 2017 een contract bij Wolves, voor wie hij in 2019 in de Europa League zijn debuut maakte tegen Besiktas. Otasowie hoopt dit seizoen meer speelminuten te maken. Zo weigerde hij onlangs zijn aflopende contract bij Wolves te verlengen. De krachtige defensieve middenvelder kan ook centraal achterin ingezet worden, daar waar Club met Mechele, Nsoki en Mitrovic in principe een extra kracht kan gebruiken.