Club aast op Malacia (Feyenoord), maar linksachter moet elf miljoen euro kosten

‘We zijn rond met een linksachter, maar de club wil 11 miljoen euro. Terwijl hij er maar zes waard is’. Een quote van Bart Verhaeghe dit weekend in De Tijd. Wel, volgens onze informatie gaat het om Tyrell Malacia, sinds december 2019 vaste waarde achterin bij Feyenoord. Malacia tekende eind juni bij tot 2024, wat niet uitsluit dat de Bruggelingen hem in deze zomermercato kunnen weglokken uit Rotterdam. Verhaeghe gaf te kennen dat Club reeds een persoonlijk akkoord bereikte met de belofteninternational.

Malacia groeide op in de buurt van De Kuip - sinds zijn negende voetbalt hij voor Feyenoord. In december 2017 vierde hij op 18-jarige leeftijd zijn debuut in Feyenoord 1 tegen Napoli (2-1). Intussen verzamelde hij 86 officiële duels voor de Rotterdammers, best veel op zijn 21ste. Malacia doorliep de nationale jeugdelftallen, onlangs was hij ook basisspeler in de eindrondewedstrijden van Jong Oranje op het EK. Met zijn profiel past hij perfect binnen de plannen van Club, waar hij met Dost, Lang en Vormer drie landgenoten tegen het lijf loopt.

In april kreeg het geïnteresseerde Arsenal nog te horen dat Malacia 9,5 miljoen euro moest kosten. Die vraagprijs is volgens Verhaeghe nu nog opgetrokken. Afwachten hoe diep blauw-zwart straks in de buidel moet tasten voor een linksachter, die in Jan Breydel méér zou moeten brengen dan wat Sobol, Ricca (en Denswil) de laatste jaren getoond hebben.

Volledig scherm © ANP