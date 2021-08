Clement: “Weinig gewisseld want routiniers mochten niet ontsnappen aan deze match”

“Dit is een zware teleurstelling voor ons allemaal. We hebben veel in onze eigen voet geschoten, met bizarre tegendoelpunten tot gevolg. Ik heb Hein veel horen zeggen dat AA Gent efficiëntie miste. Wel, wat er bij ons allemaal op één dag is mis gegaan, is bij Gent allemaal goed gegaan. In de eerste helft was het qua veldspel in evenwicht. Eens de bal richting ons doel ging, gebeurde er echter altijd iets. Zo geef je veel zuurstof aan je tegenstander. We hebben geprobeerd om te schakelen met een extra spits (Dost, red.). Maar toen Gent terug aan ons doel kwam, ging de bal weer binnen.”