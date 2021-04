Clement voor de topper: “Anderlecht uit play-off 1 houden? Daar zijn we niet mee bezig”

First things first, vanmiddag op de persconferentie van Philippe Clement: “Noa (Lang, red.) heeft een groot deel van de training meegedaan. Nu is het afwachten - het is nog niet duidelijk of hij kan spelen. We hebben de match inderdaad zonder hem in de basiself voorbereid, maar ik bereid veel meer dan elf spelers voor. Je eindigt nooit de match met dezelfde elf spelers die aan de aftrap stonden.”

Club Brugge kampt ondanks een mooie 10 op 15 met een lichte vormcrisis. ’t Loopt stroever dan in andere fases van de competitie, mede door de afwezigheid van enkele sterkhouders: “Vorig jaar sprak men ook van een dip na Nieuwjaar. Ons niveau van januari en februari is, zonder overdrijven, al lang niet meer gehaald in de Belgische competitie. Geen enkele ploeg kan dat elf maanden lang brengen. We zijn wel ambitieus om dat niveau opnieuw op te krikken, maar zo negatief is het allemaal niet.”

Blauw-zwart kan Anderlecht een flinke hak zetten in de strijd om play-off I: “Neen, ik ben niet zoals Vincent Kompany al maanden met die match bezig. Met alle respect voor Anderlecht, maar dat is nog nooit het geval geweest. Dat we hen uit PO1 kunnen houden, daar zijn we niet mee bezig. Dat maakt niet uit voor ons. Anderlecht verdient het, maar dat geldt ook voor Oostende. We willen drie punten pakken zoals altijd, een zege boeken voor onze supporters en een stap dichter komen bij ons doel.”

Volledig scherm © Photo News