Clement uiteraard tevreden met driepunter tegen KV Kortrijk: “Een heel positieve avond”

Philippe Clement zag veel goeie dingen bij blauw-zwart tegen de bezoekers uit Kortrijk. “We pakken drie verdiende punten en een clean sheet, de invallers gaven de ploeg energie en toonden goesting - een heel positieve avond. Het is alleen spijtig dat we op het einde nog een paar kansen weggaven.” Clement mag voor de drie punten vooral z'n aanvoerder bedanken, want Ruud Vormer tekende voor beide doelpunten. En dat na enkele moeilijke weken. “Dat is heel belangrijk. Ruud komt uit een vervelende periode, waarin hij last had van de achillespees en niet altijd speelde. Dat hij en Bas Dost lotgenoten zijn? Nee, vooral landgenoten. Ze motiveren elkaar, dat zullen we nodig hebben de volgende maanden.”

Nog een positieve noot: de invalbeurt van José Izquierdo, die vroeger dan verwacht z'n rentree in Jan Breydel vierde. “José is nog niet top, maar hij kan wel tien à twintig minuten iets bijbrengen. Noa had bovendien al veel gegeven bij Oranje en speelde ook vanavond weer vrij lang, dus het was een logische wissel. Het is super om te zien hoe José ontvangen werd. Het is naast een goeie voetballer ook een fantastische jongen, die hier altijd graag gezien geweest is. Dat is ook waarom we hem deze kans gegeven hebben. Hopelijk keert hij weer terug op zijn oude niveau, maar dat zal nog een pak werk vragen.”