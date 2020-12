Clement tevreden na vlotte zege bij KV Mechelen: “Ook over de manier waarop”

“Ik ben uiteraard heel tevreden over deze wedstrijd”, stak Clement van wal op de persconferentie na de partij. “Niet enkel over het resultaat, maar ook over de manier waarop. In de eerste helft waren we heel dominant met een drietal kansen en gaven we niets weg. Je hoopt natuurlijk om sneller dat eerste doelpunt te maken zodat je met een voorsprong de rust in kan, maar goed. Als je op die manier blijft spelen, weet je dat de tegenstander op den duur vermoeid geraakt en ruimtes zal weggeven. Dat was in de tweede helft het geval.”

Stijfheid in hamstrings bij Lang

Eén minpuntje voor Philippe Clement: de coach zag Noa Lang nog voor de rust uitvallen met een blessure. De Nederlandse uitblinker kampte volgens Clement met stijfheid aan de hamstrings. “Ik heb Noa al meerdere keren gewisseld om hem wat te beschermen, zo ook in Rome, waar hij anders veel loopwerk zonder bal had moeten doen. Noa is op dit moment fysiek nog niet top. Hij is pas in de loop van oktober bij ons gekomen met maar twintig minuten in de benen. Bovendien heeft hij nog nooit deze opeenvolging van wedstrijden meegemaakt. Noa had wat last van stijfheid in de hamstrings. We hopen dat het niet meer dan dat is en dat hij eventueel nog beschikbaar is voor Gent op zondag.”