Clement steekt hand voor puntenverlies in eigen boezem, maar...: “Geen verklaring waarom penalty niet gefloten werd”

Een balende Philippe Clement op de persconferentie na afloop. Hij zoekt de oorzaak voor het late puntenverlies bij Charleroi vooral binnen de eigen rangen. “We hebben hier zelf twee punten weggegooid. Dat heb ik ook tegen mijn spelers gezegd. We brachten na rust vooral in de duels veel te weinig. En dan kom je zeker tegen ploegen met een fysiek spel, zoals Charleroi, in de problemen.”

Toch was er één fase waar ook Clement niet omheen kon. Op het uur werd Sobol duidelijk neergehaald in de zestien, maar Club kreeg verrassend genoeg geen penalty. Onbegrijpelijk, volgens Clement. “Dat is de tweede reden waarom we vandaag twee punten verliezen. Ik begrijp niet dat, als iemand zijn voetzool onderuit wordt gehaald in het penaltygebied, er geen penalty wordt gefloten. Zeker met een VAR, die er vandaag wél was. Wij hebben dit seizoen al veel lichtere strafschoppen tegen gekregen. Dit was een heel duidelijk contact. Ik ben dus heel benieuwd welke verklaring we komende week zullen krijgen, maar die is er in mijn ogen niet. Maar als mijn spelers negentig minuten het niveau van de eerste 35 minuten zouden gebracht hebben, moesten we zelfs niet over deze fase spreken.”

Belhocine: “Hebben één helft onder gelegen”

Nicholson maakte gelijk vlak voor de toegevoegde tijd werd ingezet. Zijn achtste doelpunt van her seizoen, zijn eerste sinds de match van 9 januari tegen KV Oostende. De Jamaicaan straalde na afloop. “Die treffer bezorgt mij een fantastisch gevoel. Ik heb er lang zitten op wachten. Veel te lang om goed te zijn. In de eerste helft geraakte ik niet los. Tijdens de rust heeft de coach mij moed ingesproken. Ik hoop dat hij opgezet is met de manier waarop ik reageerde. Het sterkt mij alleszins in mijn vertrouwen om de concurrentie met Rezaei en Teodorczyk aan te gaan. Een gezonde concurrentie, laat dat duidelijk zijn.”

Volledig scherm Shamar Nicholson © Photo News

Philippe Clement had het over de verdienste van Charleroi, dat zich na de rust sterk toonde in de duels. “Die opmerking stel ik bijzonder op prijs”, aldus Karim Belhocine. “Duels winnen was precies waar ik tijdens de rust de nadruk op legde. In de eerste helft lieten we begaan. Zo kon het niet verder. Al had Club ons in feite slechts tijdens het eerste kwartier zwaar onder druk gezet. Daarna ging de storm liggen, kwamen we beter in de match, werd het 50/50, maar die verhouding was onvoldoende om de tegenstander te doen twijfelen.”

“We hebben één helft onder gelegen”, vervolgde de coach van Charleroi. “Maar wie is dat niet overkomen tegen de beste ploeg van België als die voluit gaat? Voor de rust slaagden we er niet een doelkans af te dwingen. Daaruit zou je kunnen afleiden dat mijn aanvallers niet naar behoren presteerden. Dat is echter zonder rekening te houden met de kwaliteit van de Brugse defensie. Tijdens de tweede helft hebben we wel het karakter getoond dat absoluut nodig is om kans te maken tegen Club Brugge iets te rapen. Het heeft ons een gelijkspel opgeleverd dat, zo denk ik althans, verdiend is.”

Belhocine koos net als tegen STVV voor een veldbezetting met drie centrale verdedigers. “Ik vond het een geslaagd opzet dat zeker voor herhaling vatbaar was. Bij de 0-1 gingen we in de fout, maar afgezien daarvan hebben we weinig weggeven. Anderzijds is het wel zo dat we de druk hebben verhoogd en per slot van rekening langszij zijn gekomen, nadat we zijn overgestapt om een klassieke defensie met vier. Een bewijs dat we van het ene systeem met succes kunnen overschakelen op het andere.”

Volledig scherm - © VTM Nieuws