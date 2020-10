Clement razend na weggegooide voorsprong: “Nog nooit in mijn leven zo kwaad geweest”

“Voor deze wedstrijd kan ik eigenlijk niet de juiste woorden vinden”, stak Clement van wal op de persconferentie na Club Brugge-KV Mechelen. “Ik denk dat ik nog nooit in mijn leven zo kwaad geweest ben als vandaag. Teleurgesteld, ook. Het is onwaarschijnlijk dat je een 2-0-voorsprong op deze manier weggeeft.”

Als oorzaak voor de te grabbel gegooide voorsprong wijst de coach van blauw-zwart naar de instelling bij z'n spelers. “Dit is een gebrek aan mentaliteit. Op alle vlakken: met en zonder bal. We hebben geen enkel duel meer gewonnen, we werden overlopen, we waren niet meer compact. Het waren elf eilandjes op het veld. Mijn ploeg was helemaal onherkenbaar en ik heb daar geen enkele verklaring voor.”

“Club Brugge onwaardig”

Komende woensdag ontvangt Club Brugge in de Champions League Borussia Dortmund. Clement waarschuwt zijn spelers dat ze dan uit een ander vaatje zullen moeten tappen. “Hier gaat de komende dagen duchtig over gesproken worden. Als je op deze manier tegen Dortmund speelt, krijg je er negen of tien binnen. Simpel. Mijn spelers gaan terug moeten tonen dat ze fier zijn om voor deze kleuren te spelen. Ik denk dat ze heel veel geluk hebben dat er geen supporters in de tribunes zaten, want dan hadden ze een groter probleem gehad. Dit was Club Brugge onwaardig.”