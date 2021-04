Clement na interlandbreak: “Als Charles niet meegaat naar EK, is dat geen probleem”

“Het lijkt alsof ik jullie een maand niet gezien heb”. Philippe Clement vanmiddag in de perszaal van het Belfius Basecamp, bijna twee weken na de zure thuisnederlaag tegen Antwerp: “Nu is het zaak van mijn ploeg opnieuw naar haar beste vorm te brengen. Mét dominant voetbal, hoge pressing en resultaten. Play-off I? Ik heb geen voorkeur wie er straks bijkomt, dat is verloren energie. Met die 16 punten voorsprong kan ik leven, ja. Ik kan met alles leven, zolang we maar op de eerste plaats staan. We zijn bezig met Kortrijk, waar we drie punten willen halen. Het zal niet met tiki-taka zijn (grijnst)”.

Clement zag al vroeg in de interlandbreak Noa Lang uitvallen in de EK-wedstrijd van Jong Oranje in Hongarije: “Hij was sowieso geschorst, maar als je dat ziet gebeuren, denk je toch meteen aan het ergste. Kwam erbij dat er uit Nederland meteen slechte signalen kwamen. Hij heeft een hele zware bloeduitstorting in en rond de knie en op de quadriceps. Eén week later is dat al een stuk beter, hij loopt intussen opnieuw binnen. Of hij Anderlecht (volgende zondag, red.) zal halen of niet, dat is afwachten. We moeten zien hoe snel het bloed tussen de spieren verdwijnt. Ik heb Noa meteen een bericht gestuurd en hij belde me onmiddellijk op. Bij zijn komst had hij een bepaalde reputatie, maar als ik dan zie hoe professioneel hij hier mee is omgegaan. Of zijn doel de match in Anderlecht is? Met een spierblessure moet je geen domme dingen doen, of het seizoen kan zo gedaan zijn”.