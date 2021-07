Clement blikt vooruit op nieuwe seizoen: "Transfer van Refaelov naar Anderlecht heeft mij het meest verbaasd”

‘Fort Jan Breydel’ opent opnieuw de deuren - morgenavond staat de 41ste Supercup op het programma. Club kan het trofeetje voor de 16de keer winnen, al ziet Clement de ontmoeting met KRC Genk als een veredelde oefenmatch: “Ik win graag prijzen en ben heel ambitieus, maar dit heeft natuurlijk niet de prestige van de titel of de beker. Je zou de match graag spelen wanneer iedereen beschikbaar is, maar daarvoor komt de match te vroeg. Het is en blijft een test tegen een goeie ploeg, maar de voorbereiding was te kort om op dit moment topfit te zijn. We pieken veeleer naar september - sommige jongens moeten zelfs nog met hun voorbereiding van start gaan.”

Balanta is opnieuw hersteld, Club mist enkel nog Mignolet (knie) en Vormer: “Simon heeft de individuele training hervat. We willen geen datum op zijn terugkeer plakken. Hij voelt zich al een pak beter. Ruud is op zijn beurt niet de gezelligste persoon op dit moment denk ik. Hij had een goeie voorbereiding, maar zit nu noodgedwongen in quarantaine. Hij is heel gefrustreerd.”

Volledig scherm Ruud Vormer © Photo News

Met Ricca, Mitrovic, Pérez en Lammens komen vier jongens aan de aftrap die vorig jaar geen basisspeler waren: “Van alle jonkies heeft Senne mij het meest verbaasd. Hij heeft een heel mature voorbereiding doorgemaakt en is opengebloeid binnen de groep. Het is niet uitgesloten dat we nog een keeper halen, maar het zal geen eerste of tweede keeper zijn.”

Op transfervlak is het windstil: “Ik ben heel ambitieus en het bestuur ook. We zitten op dezelfde golflengte. Ik focus mij op de jongens die er zijn, intussen overleggen we volop met de scouting en het bestuur. Welke profielen we zoeken? Vooral op de flanken, en ook op andere posities.”

Refaelov

Clement zag hoe de topclubs enkele opvallende namen binnenhaalden: “Die van Refaelov heeft mij wellicht het meeste verbaasd. Ik vond het raar dat, na wat hij gepresteerd heeft, er niet meer inspanningen geleverd zijn om hem bij Antwerp te houden. Wat in deze transferperiode heel hard blijkt, is dat veel clubs ambitieus zijn om kampioen te spelen. Het wordt een harde strijd om de titel.”

Volledig scherm Senne Lammens © Photo News

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.