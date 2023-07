Claudio Caçapa en oude bekende Igor De Camargo nemen over bij RWDM na collectief ontslag technische staf

Claudio Caçapa (47) is de nieuwe T1 van RWDM. De Braziliaan, die pas sinds begin deze maand aan de slag was bij Botafogo, neemt Anderson Luiz dos Santos Valinas mee als T2 en oude bekende Igor De Camargo wordt z’n T3. RWDM zette gisteravond, enkele dagen voor de competitiestart, z’n trainer Vincent Euvrard en met hem quasi de hele technische staf op straat.

KIJK. RWDM zet Euvrard en technische staf op straat

Donderslag bij heldere hemel gisteravond in Molenbeek. In een communiqué kondigde promovendus RWDM plots het vertrek van coach Vincent Euvrard en zijn assistenten Jonathan Alves, Fred Stilmant en Thierry Berghmans aan. Straf, aangezien de Brusselaars onder Euvrard nog kampioen werden in 1B en de West-Vlaming al sinds 2020 aan het roer stond bij RWDM.

Enkele dagen voor hun vuurdoop in de Jupiler Pro League volgde dus tabula rasa. “Hoewel onze beslissing rekening houdt met het sterke leiderschap van Vincent Euvrard in de meest recente seizoenen, is het ook met het oog op de toekomst dat we proberen een basis te leggen voor consistent succes in de eerste klasse en, uiteindelijk, in Europa”, zegt voorzitter en eigenaar John Textor.

Zonet presenteerde RWDM al een volledig nieuwe technische staf. De Braziliaan Claudio Caçapa wordt de nieuwe hoofdtrainer. Caçapa was pas sinds begin deze maand als interim-trainer in dienst bij Botafogo in zijn thuisland, maar maakt nu dus de oversteek naar Molenbeek. Op het eerste gezicht is Caçapa een opvallende naam, ware het niet dat zowel Botafogo als Olympique Lyon, waar Caçapa tot deze zomer assistent was, net als RWDM eigendom zijn van... John Textor.

Opvallend: Igor De Camargo, ex-speler van RWDM, wordt T3. De Braziliaan met Belgisch paspoort onderhoudt eveneens goeie banden met Textor. In het verleden was er zelfs al sprake dat hij voor Botafogo zou werken, nu komt hij dus naar RWDM. De Camargo heeft een UEFA A-diploma.

Euvrard: “Einde omwille van verschillende visie” Vincent Euvrard reageerde via een statement op zijn ontslag. “Eagle Football (de investeringsgroep van Textor, red.) besliste om de samenwerking te beëindigen omwille van een verschillende visie. Het was een eer om mede-auteur te zijn van een prachtig hoofdstuk bij deze historische club. Een grote dankjewel aan de spelers en staff die ervoor zorgden dat deze club terug staat waar ze hoort. Jullie samenhorigheid, daadkracht en opofferingen om dat gemeenschappelijk doel te bereiken was een dagelijkse inspiratie voor mij. En ook een grote merci aan alle fans voor hun ongelofelijke steun. Jullie zijn het hart en ziel van deze club. Na drie intense jaren zeg ik tot ziens tegen jullie allemaal. Maar die vier magische letters en alle herinneringen zitten voor altijd in mijn hart.”

