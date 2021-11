Cijfers tonen dit seizoen opvallend meer supportersincidenten aan in Belgisch profvoetbal. De remedie? “Sneller puntenaftrek riskeren”

Belgisch voetbal Voetbal­bond wil niet ingaan tegen de recht­spraak: Veljkovic krijgt (tijdelijk) licentie

Dejan Veljkovic kan wellicht even terug aan de slag als voetbalmakelaar. De voetbalbond is niet van plan om in te gaan tegen de uitspraak van de Brusselse rechtbank, die de tuchtstraf van Veljkovic nietig verklaarde. Maar de licentie van Veljkovic zal allicht slechts tijdelijk gelden.

