Chris Van Puyvelde stond aan de wieg van integratie beloften in 1B: “Niets doen, is een gemiste kans voor het Belgisch voetbal”

“Ik had een hele goeie relatie met de TVJO’s (hoofden jeugdopleiding, red.) van alle clubs, samen stelden we vast dat de postformatie van jeugdspelers veel beter kon”, vertelt Van Puyvelde. “We zijn toen gestart met jeugdlicenties, waarbij onder meer de kwaliteit van de jeugdspelers, de kwaliteit van de accomodaties en de investeringen in de opleiding werden ingecalculeerd. Om beloften sneller te laten doorgroeien, moeten die in een zo hoog mogelijke, echte competitie spelen. Het idee was om de beloften van pakweg Club Brugge, Anderlecht en Genk in 1B te laten spelen en die van bijvoorbeeld Zulte Waregem in eerste amateur, op basis van hun jeugdlicenties. Duitsland en Nederland hanteerden dat model al langer. Bijvoorbeeld bij Ajax zie je dat de doorstroming van jeugdspelers op die manier zijn vruchten afwerpt.”

Eigenbelang

“Veel landen zijn jaloers op de opleiding dat we in België hebben, ze zien hoe jongens als Tielemans en Dendoncker het goed doen. De introductie van beloften in echte competities zou niet alleen een bevestiging zijn van ons opleidingsmodel, het zou ook een boost geven aan de jeugdlicenties. Een goeie doorstroming van de jeugd komt ook de nationale ploeg ten goede. In het debat dat nu in België gevoerd wordt, redeneren velen vanuit het eigenbelang. Ik kijk naar het algemeen belang van het opleidingsland dat België is. Ik begrijp wel dat clubs vooral naar zichzelf kijken. Maar 90% van de clubs in 1B is in handen van buitenlandse investeerders, voor wie het doorbreken van jongeren geen hoofdpunt is. Zij redeneren vanuit een investeringsmodel, waarbij de verkoop van spelers centraal staat, niét vanuit een opleidingsmodel.”

Quote Opleiding is een essentieel onderdeel in het Belgisch voetbaleco­sys­teem, waar de Rode Duivels de exponent van zijn. De ontbreken­de schakel daarbij is topcompeti­tie voor de beloften­teams Kris Van Puyvelde

“Opleiding is een essentieel onderdeel in het Belgisch voetbalecosysteem, waar de Rode Duivels de exponent van zijn. De ontbrekende schakel daarbij is topcompetitie voor de beloftenteams. Clubs die daarin willen investeren, moet je daar de mogelijkheden toe bieden. Het zou een meerwaarde zijn voor België als opleidingsland. Dat overstijgt het eigenbelang waar sommigen nu naar kijken.”

“Ik weet ook dat Club NXT dit seizoen nog maar één keer won in 23 wedstrijden, maar dit is het eerste seizoen. Club Brugge heeft zijn visie, ook inzake opleiding. Die zullen heus wel hun analyse maken. Je zou bijvoorbeeld aan elk beloftenteam drie oudere spelers kunnen koppelen, die niet meer in aanmerking komen voor het eerste elftal, maar die de jongeren wel kunnen meetrekken. Ik zie ook dat het op dit moment nog niet ideaal is. Maar niets doen, is een gemiste kans voor het Belgisch voetbal.”

Volledig scherm CHris Van Puyvelde met bondscoach Roberto Martínez op archiefbeeld. © EPA