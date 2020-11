Chirurg Bellemans verwacht dat Vanheusden volledig zal herstellen: “Voor een jonge twintiger mag dat geen probleem zijn”

Bellemans schat dat Vanheusden van een revalidatie van vier tot zeven maanden staat. “Het hangt ervan af hoe intensief er kan gerevalideerd worden en of er bijkomende letsels zijn zoals schade aan meniscus of aan het kraakbeen”, licht de chirurg toe. “Als het enkel de kruisband is zonder restschade, dan spreken we over vier tot zes maanden.”

Vanheusden scheurde in 2017 bij Inter al eens de kruisband van de linkerknie. Nu heeft de verdediger hetzelfde voor aan de rechterkant. Komt dat vaak voor? “Dat is klassiek. Dat weten we heel goed: wanneer je één kruisband ooit gescheurd hebt, dan is de kans dat je de andere kruisband scheurt, dubbel zo hoog.” Dat een speler hervalt, heeft volgens Bellemans te maken met genetische factoren en de manier waarop de speler bepaalde bewegingen doet. “Vooral dan de pivotbeweging - het wegdraaien van het lichaam op het moment dat de voet steun neemt op de ondergrond.”

Een geruststelling: Bellemans twijfelt er niet aan dat Vanheusden weer op z'n oude niveau zal terugkeren. “Vandaag de dag is een kruisbandletsel perfect te herstellen. Dat is haalbaar, zeker op zijn leeftijd. Voor een speler van 32 à 33 is het moeilijker, maar voor een jonge twintiger mag dat geen enkel probleem zijn. Voor de speler is het nu een zure appel waar hij door moet, maar hij heeft al bewezen dat hij het kan. Hij is uitstekend teruggekomen na zijn eerste blessure, dus er is geen enkele reden om te denken dat de uitkomst nu niet even gunstig zou zijn.”

