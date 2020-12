Charleroi wint voor het eerst in zes matchen, nog geen Peter Maes-effect bij STVV: Kanaries blijven laatste

Met Peter Maes en Karim Belhocine is het spektakel voor de dug-outs gegarandeerd. Vierde ref Staessens had zijn werk. Bleef de vraag wat de spelers er zouden van terechtbrengen. Twee kwakkelende ploegen die om uiteenlopende redenen in puntennood verkeerden. Dan leg je de lat best niet te hoog.

STVV nam het initiatief. Charleroi liet begaan en kwam een paar keer goed weg. Het eerste schot tussen de palen was meteen raak. Een knal van Fall buiten bereik van Schmidt. De Senegalees had even later zelfs een tweede kunnen maken, mocht Gillet bij een uitbraak een drie-tegen-één-situatie in het voordeel van de Carolo’s niet hebben verbrod.

Charleroi moet je niet leren een voorsprong vast te houden. Op voorwaarde dat iedereen bij de zaak blijft. In het slot van de eerste helft was dat niet van toepassing op Descamps. De doelman kwam onnodig uit zijn kot, miste zijn interventie en stelde Nazon in de gelegenheid gelijk te maken.

1-1: een billijke ruststand al had de thuisploeg wel veel tussenstationnetjes nodig gehad om voorbij de compacte tegenstander in de buurt van Descamps te geraken.

De tweede helft was vijf minuten bezig toen Charleroi opnieuw de voorsprong pakte. En weer was Fall erbij betrokken. Deze keer met een assist. Nicholson maakte het voorbereidend werk af in twee tijden. Het was van 31 oktober tegen Cercle Brugge geleden dat hij gescoord had. Daarna liet hij enkel missers noteren.

Tijd om voor de tweede keer terug te slaan, ontbrak het STVV niet. Aan doorslaande argumenten wel. De Ridder deed zijn uiterste best — ‘comme toujours’ —, Schmidt hield zijn ploeg een paar keer in de wedstrijd en Nazon ging nog een keertje zijn kans, maar dat was onvoldoende om de technisch superieure Carolo’s nog eens van repliek te dienen.

Met nog een halfuur te gaan moest STVV met een man minder verder na een tweede gele kaart voor Asamoah. Hoewel de Carolo’s de wedstrijd onder controle hadden, slaagden ze er niet in de geruststellende derde treffer te maken. In het slot kwam de thuisploeg nog opzetten en was er zelfs een stevige redding nodig van Descamps om Nazon van de 2-2 te houden. De doelman maakte daarmee zijn blunder bij de gelijkmaker goed.

Charleroi aan de beterhand? Ja, maar het vraagt bevestiging.

STVV-kapitein De Ridder baalt: “Onverdiende nederlaag”

Eén en al ontgoocheling bij de Kanaries. Niet alleen omwille van het verlies, ook omwille van de rode lantaarn. “Onverdiend”, zei kapitein De Ridder van STVV. “Want wij waren de betere ploeg. Veruit de betere ploeg. De combinaties waren goed, we kregen kansen, de mentaliteit was top. Alleen pakken we alweer twee te makkelijke doelpunten. Evenveel keer moesten we ons ook opnieuw in de match knokken. Tel daar nog de rode kaart van Asamoah bij, dan wordt het nog moeilijker. Zo krijg je natuurlijk het perfecte recept voor een nieuwe nederlaag. Maar we krijgen gelukkig nog genoeg gelegenheden om dit recht te zetten. Goede wil is er zeker wel, nu moeten we extra stappen vooruit zetten, op het veld en in de rangschikking.”

