Charleroi profiteert van foute inschatting van Antwerp-doelman Butez en houdt puntje thuis: 1-1

Jupiler Pro LeagueAls twee honden vechten om een been... hebben ze soms beiden een stuk. Charleroi en Antwerp maakten er een aangename partij van, hadden allebei kansen op de volle buit - Bedia trapte in blessuretijd nog op de paal, maar bleven uiteindelijk elk met een punt achter.

Publiek. Publiek, jongens. Heerlijk! Mambourg daverde als vanouds. De spionkop achter het doel zong en sprong dat het een lieve lust was. Geen seconde was het stil. ‘t Was duidelijk even wennen toch, vooral voor de bezoekers. Charleroi speelde duidelijk met 12 en was baas in eigen huis, maar bleef te lief voor de bezoekers. Blaffende honden bijten niet, wel, Charleroi was zo’n grommend viervoetertje. Af en toe eens dreigen - zoals bij die kopbal van Nicholson die Butez knap uit z’n doel ranselde - maar daar bleef het dan ook bij. Antwerp moest maar één keer luid roepen en de bal afnemen, of de keffer hupte vliegensvlug z’n mand in, staart tussen de benen. Alhassan Yusuf zette het leer scherp voor, Viktor Fischer verschalkte in de eerste zone z’n rechtstreekse tegenstander, en doelman Koffi. De Deen opende zo z’n rekening voor de Great Old.

Frey out

Charleroi gromde eens misnoegd, maar was nauwelijks van slag. Na een handsbal van Gerkens randje zestien - aangeschoten bal weliswaar - krulde Morioka de bal richting verste paal. Butez stak er nog net een handje tussen. ‘t Was pas tíjdens de rust dat Antwerp een tik kreeg. Zoek niet naar Michael Frey bij de doelpuntenmakers, de Gouden Stier - op Sclessin nog goed voor vijf goals - bleef tijdens de rust geblesseerd in de kleedkamer. Een vervanging uit voorzorg, om geen onnodige risico’s te nemen met het oog op donderdag? Of is er toch meer aan de hand? Afwachten. In zijn plaats kwam Johannes Eggestein, een 23-jarige spits die Antwerp wegplukte bij Werder Bremen. Eggestein gooide vorig seizoen hoge ogen bij het Oostenrijkse LASK Linz, dat hem huurde van de Duitsers. Zo scoorde hij ondermeer in de Europa League, tegen Antwerp, op de Bosuil. Vanavond een doelpunt maken zat er echter nooit in.

Charleroi bleef ondertussen de bal opeisen. Jean Butez - echte dierenvriend, hij heeft thuis zelf een prachtige Golden Retriever - kreeg medelijden, kwam even voor het uur te dicht bij de mand van onze zwart-witte vriend, die daarop genadeloos uithaalde. Cadeautje van de Antwerp-doelman natuurlijk, die een hoge voorzet niet klemvast kreeg. Zaroury profiteerde maar wat graag. Antwerp claimde nog een fout van Nicholson, maar daar moest de spelleiding - terecht wat ons betreft - niks van weten. De 1-1 was trouwens oververdiend.

Twintig minuten voor tijd opnieuw een noodgedwongen wissel bij Antwerp. Fischer - er donderdag tegen Nicosia sowieso niet bij omdat hij met Kopenhagen al actief was in Europa dit seizoen - moest hinkend naar de kant. In zijn plaats: Olympiër Koji Miyoshi.

Beide teams speelden nog wat met de bal, Gerkens (buitenkantje voet op Koffi) en Bedia (in blessuretijd op de binnenkant van de paal) waren er nog dicht en héél dicht bij, een doelpunt maken zat er niet meer in. 1-1, elk een half been, elk een punt.

