Charleroi op zoek naar ticket voor play-off 2: “Op Beerschot is het ridder of mis”

De voorbije speeldag geldt als voorbeeld. De Carolo’s geraakten niet verder dan 1-1 tegen Moeskroen, maar dat liet hen desondanks toe ietsje te naderen op vier van de zes clubs die hen in de stand voorafgaan. Of hoe een halve nederlaag per slot van rekening ook kan worden geïnterpreteerd als een halve overwinning.

Of de coach een beroep zal kunnen doen op Ryota Morioka is niet zeker. De Japanner was tegen Moeskroen aan zijn wederoptreden toe, maar bezeerde opnieuw de knie die hem meer wedstrijden dan verhoopt deed missen. Blijft ook de vraag voor welke veldbezetting Belhocine zal opteren. Met twee of drie centrale verdedigers? Tegen Moeskroen koos hij voor twee in een 4-2-3-1 omdat Vranjes nog niet helemaal bekomen was van zijn covid-besmetting. Maar is het niet zo dat de zegedrang invloedrijker is dan het systeem?