Charleroi mist Morioka tegen Racing Genk, pakt Belhocine uit met hertekende veldbezetting?

Karim Belhocine: “Ik hou met niet meer bezig met top 4 of top 8. We mogen niet verdwalen in doelstellingen op lange termijn. Wat telt zijn de eerstvolgende prestatie, het eerstvolgend resultaat. Die zullen gaandeweg ons einddoel bepalen.” In tegenspraak met Mehdi Bayat die eerder deze week verklaarde dat top 4 hét objectief was? Neen, want de grote baas maakte ook een onderscheid tussen zijn toekomstgericht denken en de ‘day-to-day’ van de staf en de spelers.