Charleroi-Leuven ligt tijdje stil nadat fan projectiel tegen hoofd van OHL-keeper gooit, Cojocaru lacht wel het laatst na nipte zege

OH Leuven komt in de nek van Cercle Brugge en de achtste plaats hijgen, na een felbevochten 0-1-zege in Charleroi. De partij werd in de tweede helft even stilgelegd nadat OHL-keeper Valentin Cojocaru vanuit het publiek een projectiel tegen z’n hoofd gegooid kreeg.

Sporting Charleroi had zich na een 11 op 15 weer in de strijd om een play-offticket geknokt, maar liet tegen een uitgekookt Leuven een uitgelezen kans liggen om de top-acht in te duiken. De Jordaniër Tamari werd matchwinnaar met een grandioze dribble en een geniaal tikje vanuit een scherpe hoek, na een kwartier.

Onder het oog van bondscoach Domenico Tedesco en zijn TD Frank Vercauteren eindigde de zo fijn begonnen partij in mineur. Een projectiel werd vanuit de kop van Charleroi naar het hoofd van Cojocaru geslingerd. De Roemeense OHL-doelman zeeg neer, ref Van Driessche sommeerde de spelers meteen naar de kleedkamer te stappen voor een onderbreking van tien minuten. Perfecte arbitrage.

Was het een aansteker of een muntstuk? Op basis van de beelden was het een munststuk dat de doelman trof, maar de aansteker die Van Driessche opraapte kwam daar natuurlijk ook niet zomaar. Het spreekt voor zich dat het incident Charleroi nog duur te staan zal komen. De Zebra’s verloren niet enkel de match, maar hun aanhang door die enkeling ook het respect van voetbalminnend België.

Mazzù: “Elf minuten extra kan alleen in Brugge”

Ex-bondsvoorzitter Mehdi Bayat, gedelegeerd bestuurder van Charleroi, wilde geen commentaar geven na de wedstrijd op het incident met “het projectiel”. Vanuit de spelersgroep kwam die reactie er wel, met name van Damien Marcq.

“Het is spijtig dat dit is gebeurd, vooral omdat het weer eens het werk van enkelingen is”, sprak de Nordist. “Terwijl de meerderheid van onze supporters op een positieve manier achter ons stond.”

Felice Mazzù was bijzonder teleurgesteld. Om de nederlaag, omdat het duel in mineur was geëindigd ook.

“Ik ben gefrustreerd omdat mijn spelers ten minste een punt hadden verdiend”, zei de verliezende coach. “En omdat we slechts vijf extra minuten mochten spelen op het eind. Ik dacht dat voor elke vervanging een halve minuut wordt bijgeteld en er waren er vijf aan elke zijde. Hun keeper heeft ook best wat tijd gerokken. Ach, blijkbaar kan er alleen in Brugge elf minuten extra-tijd bijkomen. Al is het natuurlijk niet door de arbitrage dat we verliezen, de ref heeft onze kansen niet gemist en hij heeft ook het Leuvense doelpunt niet gescoord.”

Mazzù had nog een uitsmijter.

“Of ik na deze nederlaag nu voor Anderlecht ga supporteren zondag tegen Cercle Brugge? Zondag ga ik voor mijn vrouw supporteren.”

Brys: “Onderbreking kwam heel gelegen voor ons”

Marc Brys monkelde na de zege in het Zwarte Land.

“Als je met een gehavende selectie toch kan winnen in zo’n belangrijke wedstrijd, dan kan je als coach enkel zeer tevreden zijn”, sprak de Antwerpenaar. “Vooral omdat mijn spelers in de hele commotie aan het eind van de wedstrijd toch het hoofd goed koel hebben gehouden. Als ik eerlijk ben, moet ik toegeven dat de onderbreking van de wedstrijd voor ons best wel gelegen kwam. We stonden onder druk, tegen een thuisploeg op achterstand was dat niet onlogisch op dat moment. Het kwam mij goed uit dat mijn jongens allemaal even konden herademen, en dat ik nog wat kon bijsturen.”

Met nu nog één punt achterstand op de achtste plaats, zit het geloof er bij Leuven weer in.

“En daar zal ook míjn vrouw niet ongelukkig mee zijn”, besloot Brys met een kwinkslag.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

