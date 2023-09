Charleroi en STVV houden elkaar in evenwicht

Heymans kreeg al na vijf minuten een wenkende mogelijkheid, maar hij miste zijn kopbal. De veelbelovende start kreeg echter geen vervolg. Het bleef lange tijd bij een tactisch steekspel tussen beide ploegen, waarbij Charleroi wel de controle had, maar geen opening vond in de geel-blauwe defensie. Daarvoor verliep de opbouw iets te stroef. STVV had het balbezit en probeerde zoals steeds te voetballen, maar ook bij de Kanaries ontbrak het aan inspiratie om iets te kunnen forceren. Suzuki moest zich tussendoor wel nog eens in de voeten van Badji gooien. De eerste kans voor de Limburgers was voor Barnes, maar de jonge Ghanees trof de vuisten van Koffi. De 0-0 bij de rust was dus een logische tussenstand.

Het moest dus scherper in de tweede helft en dat had vooral Charleroi begrepen. Mbenza ging meteen zijn kans, maar zag zijn poging in het zijnet stranden. Opnieuw Mbenza had niet veel later de 1-0 aan de voet, maar twijfelde net iets te lang. Aan de overkant was er een attente doelman Koffi nodig om een verre bal van Ito nog over de dwarsligger te duwen. Het thuispubliek schaarde er zich nog eens achter. Mbenza trof eerst nog de paal, maar de verlossende treffer viel dan toch toen Dabbagh tien minuten voor tijd een prima voorzet van Rogelj kon afwerken: 1-0 en Charleroi op weg naar een verdiende zege. Zo leek het althans, want het venijn zat hem duidelijk in de staart van de match. Marcq tikte Delorge aan en de bal ging op de stip. Koita twijfelde niet en zette de bordjes weer gelijk.