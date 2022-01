Charleroi en Gent delen de punten in zwakke partij: zo schiet het niet op voor de Buffalo’s

Jupiler Pro LeagueAA Gent kwam ook in zijn tweede wedstrijd na Nieuwjaar niet verder dan een puntendeling. Na een gelijkspel thuis tegen Kortrijk, volgde in Charleroi een troosteloze 0-0. Zo schiet het voor de Buffalo’s niet op richting play-off 1.

Hein Vanhaezebrouck recupereerde achteraan Okumu en Godeau, maar vooraan bleef de spoeling bij afwezigheid van Tissoudali, Depoitre en Odjidja dun. Gianni Bruno - hersteld van corona - kreeg zijn kans als diepe spits, met Hjulsager en Castro-Montes in de pocket achter hem. Castro-Montes - opgeleid als een nummer tien - mocht zo zijn jeugdjaren herbeleven.

Ook voor Edward Still was het vooraan zoeken, vermits Vakoun Bayo tegen zijn moederclub niet speelgerechtigd was. Charleroi speelde met Nkuba voorin en het duo Zaroury-Gholizadeh in steun. Het was beide ploegen aan te zien dat ze offensief één en ander misten. De eerste kans was voor Gent, maar op aangeven van Hjulsager besloot Nurio te slap. Kayembe en Nkuba probeerden het aan de overkant vanop afstand, zonder Bolat te verontrusten.

Gent nam de wedstrijd gaandeweg in handen, maar vooraan bleef het verkeerd lopen. Bruno trapte los naast een voorzet van Godeau, Hjulsager besloot te zwak op aangeven van Castro-Montes, die bedrijvig was in zijn nieuwe rol. Even later dwong hij doelman Kamara tot de eerste grote redding van de match. Hjulsager lanceerde Bruno, maar die besloot op Kamara. Aan de overkant was er kort voor de rust een geweldige uithaal van Ilaimaharitra, maar Okumu voorkwam met het hoofd de openingsgoal.

Na de rust werd het er niet beter op. Samoise zette zich goed door op rechts, maar zijn voorzet arriveerde ergens tussen drie Gentenaars in de box. Het was tekenend voor wat er allemaal misliep, in een wedstrijd die van kwaad naar erger ging.

Zaroury zorgde voor een lichtpunt met een knappe uithaal, maar Bolat liet zich niet verschalken. Vanhaezebrouck greep in: Hjulsager en Samoise moesten naar de kant voor Bezus en Owusu. Castro-Montes mocht zo weer naar de rechterflank, Kums ging een rij hoger spelen. Bezus bracht wat meer Schwung, maar de nul van het bord halen, lukte ook hem niet

